FIFAが2026年ワールドカップで使用する新技術を発表したことで、オフサイドディレイの問題はほぼ過去のものとなるかもしれない。英『BBC』が報じている。 BBCによればFIFAはビデオ・アシスタント・レフェリー（VAR）向けに高度な半自動オフサイド判定システムを導入する予定だという。これにより判定が迅速化され、副審はオフサイドディレイをかける事なく即座にオフサイドの判定をすることができる。