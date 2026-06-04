ブレントフォードに所属するMFジョーダン・ヘンダーソンは激しい競争を制し、開幕が近づくW杯のイングランド代表メンバーに選ばれた。クリスタル・パレスのアダム・ウォートンやボーンマスのアレックス・スコットではなく、怪我明けで現在35歳のヘンダーソンを招集したことに否定的な意見も多かったが、トーマス・トゥヘル代表監督はヘンダーソンの重要性を強調してきた。そんななか、ヘンダーソンは英『TalkSPORT』のインタビュー