シンガーソングライターのかわにしなつきが、6月3日に自身のInstagramを更新。5月23日に出演した音楽フェス『森、道、市場 2026』での「理想的ガール」演奏シーンを公開した。 （関連：【映像】フェスで「理想的ガール」を披露する、かわにしなつき） かわにしは投稿で「理想的ガールマインド持ててる？👸☆」と綴り、愛知県蒲郡市のラグーナビーチ（大塚海浜緑地）