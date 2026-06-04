マンチェスター・ユナイテッドが今夏の補強市場で新たなターゲットへ本格的な関心を示しているようだ。ベン・ジェイコブス氏によると、ユナイテッドはニューカッスル所属ルイス・ホールの獲得を真剣に検討しているという。現時点でクラブ間交渉や具体的なオファーには至っていないものの、移籍の可能性は徐々に高まっているようだ。特に注目されているのは選手側の動きである。同氏によれば、ホール陣営は今夏に複数の選択肢を検討