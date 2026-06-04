プレミアリーグの多くのクラブがバルセロナでプレイする20歳FWルーニー・バルドグジに熱視線を送っているようだ。英『TEAMTALK』が報じている。現在20歳のバルドグジは昨夏FCコペンハーゲンからバルセロナに加入した若手注目株の一人だ。左利きで右ウイングが本職の同選手だが、バルセロナには絶対的存在であるラミン・ヤマルがいるため、出番は限られているのが現状だ。今シーズンは公式戦26試合に出場し2ゴール4アシストを記録し