Shokz Japanは4日、イヤーカフ型のフラッグシップモデル「OpenDots 2」とエントリーモデルの「OpenDots Air」を発売した。価格はそれぞれ、2万9880円と1万9880円。 OpenDots 2 「OpenDots 2」は、同社のイヤーカフ型でフラッグシップとなるモデル。2つの11.8mmドライバーが一体となって連動する「Shokz Bassphere 2.0」を搭載。音を正確な角度で反射させる「MirrorPitchテクノロジー」や