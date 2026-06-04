プロボクシングＷＢＣ世界ライトフライ級王者・岩田翔吉（３０）＝帝拳＝が４日、都内でＷＯＷＯＷ「エキサイトマッチＳＰオラスクアガｖｓ飯村樹輝弥、ＣＰフレッシュマートｖｓ岩田翔吉」（１５日午後９時〜、ＷＯＷＯＷライブ・オンデマンドで放送・配信）の収録に参加した。岩田は３月１５日に王者ノックアウト・ＣＰフレッシュマート（タイ）を８回ＴＫＯで下し、１年ぶりの世界王座返り咲きを果たした。収録で試合を振