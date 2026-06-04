◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人―オリックス（４日・東京ドーム）巨人・田中将大投手（３７）が先発で移籍後最長タイの７回を１失点と力投した。自身７試合ぶりにハイクオリティースタート（ＨＱＳ＝７回以上自責２以下）もクリア。日米通算２０４勝目はならなかったが、加入２年目で最多の１１２球を熱投した。初回、いきなり４番・太田の中前適時打で先制を許したが、２回以降は立て直した。序盤はカットボール主体