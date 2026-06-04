米国アカデミー賞公認の国際短編映画祭「ショートショート フィルムフェスティバル＆アジア（SSFF＆ASIA）2026」はショートフィルムの日である6月4日、「Global Spotlight Award」の受賞作に、NBAスターのステフィン・カリーとアカデミー賞受賞監督のベン・プラウドフットが共同監督を務めたドキュメンタリーショート『The Baddest Speechwriter of All』を選出したと発表した。【写真】NBAスターのステフィン・カリー本アワー