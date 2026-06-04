プリンセス天功が3日、都内で行われた『やついフェス2026』記者会見に出席し、同フェスにホワイトライオンの出演について各所への申請を出すとしていたが、4日、主催者が出演を見送るとの声明を発表した。【写真】シュール！チャンス大城のネタを見守るプリンセス天功声明では「主催者および関係各所にて安全面について協議を重ねた結果、本公演においては、会場周辺を含めた万全な安全体制の確保が厳しいと判断し、当日のホワ