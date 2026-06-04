演歌歌手の藤あや子が４日までに自身のインスタグラムを更新。５月３１日に悪性リンパ腫のため９２歳で亡くなった歌手の菅原洋一さんを追悼した。菅原さんとの２ショットを投稿し「甘く優しい歌声が今でも忘れられません」と書き出した藤。「私が小さい時から上品なスーツを着て独特のオーラを放ちながら上質な歌を聴かせてくださいました」と語り「『アマン』をデュエットさせて頂いた時は感動で胸がいっぱいになりました」と