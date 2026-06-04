◇交流戦日本ハム―広島（2026年6月4日マツダスタジアム）日本ハムの2年目二刀流・柴田獅子投手（20）が4回1失点で球数が88球に達し、降板した。「7番・投手」で交流戦初出場。投手としては2回1死から150キロ直球でファビアンに先制ソロを浴びた。4回は1死満塁のピンチを招いたが、投手の森を空振り三振、名原はスライダーで一ゴロに仕留めて無失点で切り抜けた。打者では2回の1軍初打席は左飛。4回1死一塁の場面で