◆第５６回東海優駿・ＳＰ１（６月４日、名古屋競馬場・ダート２１００メートル、稍重）東海地区３冠の２冠目は１２頭立てで行われ、単勝１・１倍で断然人気のアストラビアンコ（牡３歳、名古屋・角田輝也厩舎、父バゴ）が、２着馬に２秒１差をつける大差勝ちとなった。細川智史騎手が騎乗して先手を奪い、向こう正面では後続に迫られたが、スパートを開始すると他馬との差は広がる一方。最後の直線では独走態勢に持ち込んで、今