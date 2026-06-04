高市首相は、衆院議員定数（４６５）を削減する法案を巡り、比例選の議席のみで１割減らす案で自民党内の意見を集約するよう指示した。同党の鈴木幹事長が４日の党政治制度改革本部総会で明らかにした。鈴木氏は総会の冒頭で、１日に首相と面会した際に「今国会で１割を目標に定数削減を目指す。削減は比例代表で行うよう党内の意見をまとめてほしい」と指示されたと説明した。小選挙区を削減すると「地方の声が届かなくなる」