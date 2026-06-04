俳優伊藤健太郎（28）が4日、都内で、7日スタートのWOWOW主演ドラマ「連続ドラマWコンサルタント−死を執筆する男−」（日曜午後10時）の完成報告会に登壇した。人の死さえも“商品”になるのか、禁断のテーマを描く韓国発のダーク・サスペンス。伊藤はミステリー小説家志望のさえない男から暗殺専門のコンサルタントに転身する伊崎耀を演じた。「なかなか芽が出ない自称小説家から、暗殺コンサルタントとして働いていく変化を出