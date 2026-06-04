今まで夏のボーナスは万一の備えや特別支出のために貯金してきたのに、今年から夫が「全額NISAに突っ込む！」と言い出して聞きません……という妻からの相談が増えています。 将来への不安から、投資に関心を持つのは良いことです。ただ、これまで生活の備えとして積み上げてきたボーナスを、いきなり「全額投資」に切り替えるのには落とし穴があるかもしれません。 本記事では、ボーナス全額をNI