【漫画】本編を読むスーパーマーケットを“巨大な宇宙”に見立てて描く日常再発見コミックエッセイ『スーパーマーケット宇宙』（益田ミリ/KADOKAWA）。食品や日用品売り場を“惑星”にたとえ、様々な思考を巡らせる著者・益田ミリさんの視点に触れると、いつもの買い物がちょっぴり楽しくなるかもしれない。たとえば「海苔」とひと口にいっても、その種類は実に幅広い。有明産、瀬戸内海産、明石産など、あらゆる産地の海苔が