【モデルプレス＝2026/06/04】Kis-My-Ft2の千賀健永が4日、都内で行われた「素まつげビューティーアワード」授賞式に、女優の本田望結、矢田亜希子とともに登壇。美を保つ秘訣を語った。【写真】35歳STARTOタレント、胸元ざっくり色気溢れるスーツ姿◆千賀健永、徹底したインナーケア明かす「素まつげビューティーアイコン30代部門」に選ばれた千賀は「改めて、このような素敵な賞をいただいて、本当に嬉しく思っております。あり