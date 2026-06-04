インターネットを中心に多彩な活動を展開するすとぷり。色鮮やかな思い出が詰まった10年の歩みを振り返ってみれば、そこにはメンバー同士の固い絆、リスナーへの愛と感謝が強くにじんでいる。── 結成10周年を迎えるみなさんですが、今だから笑って言える、お互いの第一印象と今のギャップなどがあれば教えてください。るぅとさとみくんは、やさしいお兄ちゃんっていう第一印象だったんですよ。清純派というか。莉犬そうそう