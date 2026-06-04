お笑いコンビ・ダイアンの津田篤宏さんが自身初となる書籍『津田日記』を出版。ライブやTV出演、家族との日常など、多忙な日々を感情のままに正直に書き残した本書の、執筆時のエピソードを深掘り。自分の気持ちが動いて止まるまで書くダイアンの津田篤宏さんが、その多忙な日々を綴った『津田日記』で2025年の仕事や日常を振り返る。── 非常に印象的だったのが、常に「死」について考えてらっしゃる。乗り物に乗れば「もしもこ