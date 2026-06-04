韓国No.1フライドチキンブランド「bb.q オリーブチキンカフェ」から、初夏にぴったりの期間限定メニュー「アジアンカレーシリーズ」が登場します。2026年6月4日（木）より販売されるのは、「バターチキンカレー」と「グリーンカレー」の2種類。スパイスやハーブの豊かな香りと、人気のフライドチキンを一緒に楽しめる贅沢なワンプレートは、この季節ならではの特別な