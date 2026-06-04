映画『Michael／マイケル』（12日公開）でマイケル・ジャクソン役を演じたジャファー・ジャクソンが4日、都内で行われたジャパンプレミアに登壇。幼少期のマイケルを演じたジュリアーノ・ヴァルディ、本作のプロデューサーのグレアム・キング、香取慎吾、ちゃんみなとトークを展開した。【写真】香取慎吾から花束を受け取り笑顔を見せるジャファー・ジャクソンジャファーは冒頭、「マイケルは日本と日本のファンを愛していまし