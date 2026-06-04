北海道旭川市で女子高校生を橋から転落させ、殺害したなどの罪に問われている女の裁判。「人生を奪ってしまい、本当に申し訳ございません」と、被告の女が初めて遺族への謝罪の言葉を口にしました。■初の謝罪…涙流しながら一礼も内田被告「私の身勝手で非常識な言動によって、被害者を傷つけ苦しませ、これからの人生を奪ってしまい本当に申し訳ございません」殺人などの罪に問われている内田梨瑚被告は、4日の被告人質問で、遺