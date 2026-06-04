◇プロ野球セ・パ交流戦ヤクルト−ロッテ(4日、神宮球場)ロッテの小島和哉投手がヤクルト打線を相手に5回まで無安打投球をみせています。初回は四球で走者を出しましたが、無失点投球。2回は増田珠選手、鈴木叶選手、伊藤琉偉選手と3者連続三振を奪います。その後もヤクルト打線につけいる隙を与えず。5回まで打者17人、73球を投じ、7奪三振、四死球による出塁のみで無安打投球を続けています。また打線は、初回に4連打で2点を先