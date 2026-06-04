ヘリから降下訓練を行っていたのは、海難救助の“最後のとりで”とも呼ばれる海上保安庁「特殊救難隊」です。全国の海上保安官から選抜された約40人の精鋭が所属しています。海上保安庁特殊救難隊第二隊・寶蔵聖也さん：様々な船舶で起こる特殊海難事故には、我々、あらゆるものに対応できる訓練を実施している。東京を拠点に全国に救助に向かうスペシャリスト。今回、広島航空基地のメンバーと連携を強化する訓練が行われました。