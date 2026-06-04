炭火でじっくりと焼き上げられた焼きサバ。出しているのは、東京・下北沢にあるサバ料理専門店です。定番の「塩さば焼き定食」をはじめ、数量限定の「さばカツ」などが人気のこの店では、サバの仕入れ値が2025年の2倍に高騰しているといいます。下北SABA食堂 佐助・星幸輔オーナー：こうやって上がりますよというお知らせが毎月やってくるような状況。毎月20円から100円単位で上がっている。この“サバショック”に、2026年3月から