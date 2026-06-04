GACKT（52）が4日、都内で、7日スタートのWOWOW「連続ドラマWコンサルタント−死を執筆する男−」（日曜午後10時）の完成報告会に登壇した。人の死さえも“商品”になるのか、禁断のテーマを描く韓国発のダーク・サスペンス。GACKTは伊藤健太郎演じる主人公・伊崎を悪の道へと引きずり込む謎の男・黒川秋峰を演じた。影のあるキャラクターを具現化するため、つえや手袋などの使用を自ら提案した。「何でこの人はこういうなり、こ