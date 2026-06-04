第1日、5アンダーで単独首位の阿久津未来也＝宍戸ヒルズCCBMWツアー選手権森ビル杯第1日（4日・茨城県宍戸ヒルズCC＝7431ヤード、パー70）5年シードが懸かる国内三大大会第2戦。ツアー2勝目を目指す阿久津未来也が6バーディー、1ボギーの65をマークして単独首位発進した。1打差の2位に一昨年優勝の岩田寛、池村寛世、坂本雄介、出利葉太一郎、小田祥平が並んだ。67の7位に前年覇者の蝉川泰果や岩崎亜久竜、稲森佑貴、生源寺龍