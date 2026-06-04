プロボクシングWBC世界ライトフライ級王者・岩田翔吉（30＝帝拳）が4日、都内でWOWOWの『エキサイトマッチSP「オラスクアガvs飯村樹輝弥」「CPフレッシュマートvs岩田翔吉」』（6月15日午後9時、WOWOWライブ＆オンデマンド）の番組収録に参加。今年3月に横浜BUNTAIで行われた一戦を自ら解説した。岩田は3月15日のWBC世界同級タイトルマッチで王者ノックアウト・CPフレッシュマート（35＝タイ）に8回TKO勝ち。約1年ぶりの世界王