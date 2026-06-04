沖縄県宜野湾市の米軍普天間飛行場を名護市辺野古に移設する工事に伴う土砂の運搬作業現場で２０２４年、男性警備員がダンプカーにはねられて死亡した事故で、県警は５日にも、現場で抗議活動を行っていた県内の女（７０歳代）を重過失致死容疑で那覇地検に書類送検する方針を固めた。捜査関係者への取材でわかった。事故は同年６月２８日、名護市安和（あわ）の港付近で発生。運搬作業中のダンプカーが国道に出る際、移設に反