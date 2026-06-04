女優木村文乃（38）が4日、都内で、7日スタートのWOWOW「連続ドラマWコンサルタント−死を執筆する男−」（日曜午後10時）の完成報告会に登壇した。人の死さえも“商品”になるのか、禁断のテーマを描く韓国発のダーク・サスペンス。木村は伊藤健太郎演じる主人公・伊崎を監視する美人マネジャー水畑早紀を演じる。「早紀にもちゃんと暗い部分があって、それが共鳴し合う瞬間もある。一概にミステリーって言いきれない深さをどう