「阪神−西武」（４日、甲子園球場）阪神の嶋村が代打で適時打を放った。０−３の五回２死二塁。防御率０点台の平良に対して１ストライクから外角へのチェンジアップに体勢を崩されながら中前へ運ぶと、甲子園は大歓声に包まれた。サンテレビで解説した元監督の矢野燿大氏は「いいコースをね、対応力だけで打ってるんで」と話し、球団ＯＢの糸井嘉男氏も「真っすぐを待った中での対応ですから」と評価した。嶋村はこれで代