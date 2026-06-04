海の中から現れ、クルクル回る黒い姿。3日前、富山湾の沖合に姿を現したオットセイです。よく見ると、首元にロープのようなものが食い込んでいます。動画を撮影したイヌワシ保護協会会長・小澤俊樹さん：人間が捨てた物か、網などに首を突っ込んで破ったものかわからない。いずれにしても、人間が扱っていた物。とにかく外したい。専門家に映像を確認してもらうと、「一日二日で食い込んだものではなく、だいぶ時間がたっている。