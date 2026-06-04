総務省の調べによると、⾃分専⽤のスマートフォンを所有する⻘少年の割合は、⼩学⽣（10歳以上）で7割、中⾼⽣では9割以上となるそうだ。【写真】これで使えまい！子どものスマホをタイマー式ロックボックスに封印SNS上で今、大きな注目を集めているのは、そんな社会状況を反映したエピソード。「うちの子たち、 携帯にパスワードかけても、 制限かけても突破して、 夜中まで使っていた