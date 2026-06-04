河北省邢台市平郷県では子供の電動乗用玩具がロシアやメキシコなどの国へ次々と出荷されている。また、雄安新区の容城県では、AI縫いぐるみが欧州や中央アジア、東南アジアなどへ輸出されている。6月1日の「国際子供の日」には河北省の子ども向け製品が世界各地の店頭に並んだ。中国新聞網が伝えた。邢台市平郷県では子供用自転車、電動乗用玩具、玩具の年間生産量が1億5500万台（点）に達し、製品は180以上の国・地域