俳優の長谷川京子さんは6月3日、自身のInstagramを更新。肩が大きく開いたドレッシーなスタイルを披露しました。【写真】長谷川京子の肩出しショット「めっちゃめっちゃきれい」長谷川さんは「久しぶりにオシャレして」とつづり、4枚の写真を投稿。黒い肩出しトップスに黒いワイドパンツを合わせ、ルイ・ヴィトンのメタルバッグを持った華やかなドレスのような装いを披露しています。1枚目のアップショットは、肩のラインやデコル