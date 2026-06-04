初の4WD化でパフォーマンスが大幅進化！ BMWの高性能車部門であるBMW M社は2026年6月3日、2ドアFRスポ―ツカー「M2」に初となる四輪駆動（4WD）システムを組み合わせた新型「M2 with M xDrive」をドイツで発表しました。これまでM2は、ドライバーの腕が試されるピュアなFR（後輪駆動）にこだわってきました。しかし最新モデル（G87型）では最高出力が480馬力に達するなど、後輪2輪だけで扱うには限界に近い領域へと踏み込んで