FRUITS ZIPPERが、セブン‐イレブンの新作スムージー「セブンカフェスムージー」とコラボ。2023年リリースの楽曲「ぴゅあいんざわーるど」のMVをオマージュしたWebCMが、6月2日より展開された。そこでリアルサウンドでは、「ぴゅあいんざわーるど」MV撮影当時の製作陣が再集結したCM撮影現場に潜入。一部シーンの撮影に密着することができた。 （関連：【画像】FRUITS Z