さくらももこの代表的作品『ちびまる子ちゃん』＆『コジコジ』と初コラボしたキャンペーン「まる子とコジコジコラボキャンペーン ーちょっといい旅はじまるよ。―」が、6月9日（火）〜7月6日（月）の期間、東京駅〜新大阪駅の各売店で開催される。【写真】コジコジ尽くしでかわいい！コラボ駅弁に付属するノベルティ■限定描き下ろしデザインを使用今回JR東海リテイリング・プラスにより開催される「まる子とコジコジコラボ