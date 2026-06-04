ナガノによるX発マンガ『ちいかわ』のオフィシャルショップ「ちいかわらんど越谷レイクタウン店」が、6月19日（金）にグランドオープンする。【写真】「ちょっと酔ったよマスコット」もかわいいｗ『ちいかわ』新商品一覧■オープン記念スタンプも用意「ちいかわらんど」は、2021年8月に原宿店と大阪梅田店がオープンし、連日たくさんのファンが利用する人気のオフィシャルショップ。2022年6月には福岡パルコ店、7月には京