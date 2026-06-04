群馬県立前橋高校の生徒が、今週末に開催する文化祭をＰＲしようと、仮装して前橋の中心市街地を練り歩きました。 仮装行列は、前橋高校で行われる文化祭・蛟龍祭をより多くの人にＰＲしようと、毎年行われているものです。 ４日は１年生から３年生まで約１００人の生徒が、文化祭の日付が書かれた看板を掲げて前橋の中心市街地を練り歩きました。生徒はそれぞれ、人気アニメやゲームのキャラクター、メイド服など