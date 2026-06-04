群馬県内の消防隊員が一堂に会し、日頃の訓練の成果を披露する救助技術指導会が、前橋市内で開かれました。 県消防救助技術指導会は、救助技術の向上と連帯意識を高めることを目的に、県消防長会が毎年開催しているものです。ことしは、県内に１１ある消防本部と消防局から３２７人が出場し、陸上と水上の１３種目で日ごろ鍛えた成果を発揮しました。 このうち陸上の部は県消防学校で行われ、ほふく救出や引き揚げ救助など８つ