群馬県富岡市にある加賀藩・前田家ゆかりの寺・長学寺で、石川県金沢市の市民団体から贈られたツバキの植樹式が行われ、参加者らが両市のよりいっそうの交流などを願いました。 富岡市にかつて置かれた七日市藩は、石川県の加賀藩前田利家の五男・利孝が築いたものです。４日はゆかりが深い金沢市や富岡市の関係者ら約１００人が参加し、七日市藩立藩４１０年と藩祖・利孝の三百九十回忌の法要が行われました。 このあと利家の