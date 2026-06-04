今週末、群馬県草津町に星野リゾートの温泉旅館ブランド「界 草津」がオープンするのを前に４日、報道陣向けの内覧会が開かれ、客室や温泉などがお披露目されました。 ６月７日、草津温泉にオープンする「界 草津」。国内外で宿泊事業などを手がける星野リゾートが展開する、温泉旅館ブランド「界」の２４カ所目の施設です。敷地面積は約１１万１８００平方メートルで、「界」の施設としては最大