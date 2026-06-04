５年前、群馬県前橋市のアパートで、生後１カ月の娘に暴行を加え死亡させたとして、傷害致死などの罪に問われている父親の裁判員裁判が４日、前橋地方裁判所で開かれ、検察側は懲役１２年を求刑しました。 起訴状によりますと住居不定・無職の狩野正輝被告（２５）は、２０２１年１０月から１１月にかけて、当時住んでいた前橋市朝日町のアパートで、生後１カ月だった次女の茉夕ちゃんに暴行を加え死亡させたとして