群馬県高崎市に本社を置く家電量販店最大手のヤマダホールディングスと、大手のエディオンが経営統合する方針であることが分かりました。 ヤマダホールディングスと大阪府大阪市に本社を置くエディオンは持ち株会社を設立し、２つの会社を傘下に置く案を軸に検討しています。両社は４日、それぞれ「経営統合について検討していることは事実」とした上で、５日の取締役会で「決議する予定だ」というコメントを出しま