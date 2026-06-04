イングランド代表のワールドカップメンバーから落選した24歳のMFが、憂さを晴らしているようだ。イギリスメディア『THE Sun』は、「チェルシーのスター、コール・パーマーが衝撃的な落選後、仲間との休暇で『ラブ・アイランド』の美女たちと悲しみを紛らわす」と見出しを打ち、その動向を報じた。同メディアによると、パーマーは水曜日の夜、イビサ島のセレブが集まる人気スポット「オーシャン・ビーチ」で、友人らとパーテ