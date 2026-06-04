先月、廿日市市の高速道路上で起きたクマと車の事故を受けて廿日市市の松本市長はあらためて対策を進めていくとしました。 松本太郎市長「引き続き人身事故を防ぐためにしっかりと対策に取り組んでまいります」 先月、廿日市ジャンクションでおきたクマと車の衝突事故。廿日市市によると昨年度の目撃情報は過去３年間で最も少ない状況でしたが、今年度は２カ月で昨年度の４割に迫る目撃情報が寄せられているということです。