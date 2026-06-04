８月６日の原爆の日を前に、新たに死亡が確認された被爆者の名前を死没者名簿に書き加える作業が始まりました。 原爆死没者名簿には去年も記帳を行った被爆者の２人が亡くなった被爆者の名前や年齢を丁寧に書き込みました。 去年８月６日から６月４日までに新たに３０３５人の死亡が確認されていて、３月に亡くなりオバマ元大統領とも対面した森重昭さんの名前も書き記される予定です。 広島市はこれまで名簿への記帳を被爆