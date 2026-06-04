県は乳幼児などで感染が広がっているとして県内では２年ぶりとなる「手足口病警報」を発令しました。 県によると福山市保健所管内では、１定点当たりの患者数が警報基準値の５を超える６．２９人になったということです。 これを受けて県は４日、今後の感染拡大の恐れがあるとして「手足口病警報」を発令しました。県内では２年ぶりだということです。 手足口病は手や足に発疹などがでる乳幼児がかかりやすい感染症で、４歳